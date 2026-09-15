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Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка

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Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 1
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 2
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 3
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 4
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 5
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 6
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 7
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 8
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 9
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 10
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 11
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 12
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 13
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 14
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 15
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 16
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 17
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
The Monument Singles Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 1
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 2
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 3
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 4
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 5
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 6
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 7
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 8
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 9
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 10
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 11
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 12
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 13
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 14
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 15
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 16
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 17
  • Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748982294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
The Monument Singles Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Uptown, Only The Lonely, Blue Angel, Im Hurtin, Running Scared, Lana, Crying, Let The Good Times Roll, Blue Bayou, A10 Dream Baby, The Crowd, Working For The Man, In Dreams, Falling, Its Over, Oh, Pretty Woman, Goodnight, Pretty Paper, (Say) Youre My Girl, B10 Paper Boy, Pretty One, Here Comes That Song Again, Todays Teardrops, I Cant Stop Loving You, Love Hurts, Summer Song, Candy Man, Mean Woman Blues, The Actress, C10 Mama, Leah, Shahdaroba, Distant Drums, Indian Wedding, Ye Te Amo Maria, Onl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Uptown, Only The Lonely, Blue Angel, Im Hurtin, Running Scared, Lana, Crying, Let The Good Times Roll, Blue Bayou, A10 Dream Baby, The Crowd, Working For The Man, In Dreams, Falling, Its Over, Oh, Pretty Woman, Goodnight, Pretty Paper, (Say) Youre My Girl, B10 Paper Boy, Pretty One, Here Comes That Song Again, Todays Teardrops, I Cant Stop Loving You, Love Hurts, Summer Song, Candy Man, Mean Woman Blues, The Actress, C10 Mama, Leah, Shahdaroba, Distant Drums, Indian Wedding, Ye Te Amo Maria, Only With You, Beautiful Dreamer, Sleepy Hollow, With The Bug



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748982294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
The Monument Singles Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Uptown, Only The Lonely, Blue Angel, Im Hurtin, Running Scared, Lana, Crying, Let The Good Times Roll, Blue Bayou, A10 Dream Baby, The Crowd, Working For The Man, In Dreams, Falling, Its Over, Oh, Pretty Woman, Goodnight, Pretty Paper, (Say) Youre My Girl, B10 Paper Boy, Pretty One, Here Comes That Song Again, Todays Teardrops, I Cant Stop Loving You, Love Hurts, Summer Song, Candy Man, Mean Woman Blues, The Actress, C10 Mama, Leah, Shahdaroba, Distant Drums, Indian Wedding, Ye Te Amo Maria, Onl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Uptown, Only The Lonely, Blue Angel, Im Hurtin, Running Scared, Lana, Crying, Let The Good Times Roll, Blue Bayou, A10 Dream Baby, The Crowd, Working For The Man, In Dreams, Falling, Its Over, Oh, Pretty Woman, Goodnight, Pretty Paper, (Say) Youre My Girl, B10 Paper Boy, Pretty One, Here Comes That Song Again, Todays Teardrops, I Cant Stop Loving You, Love Hurts, Summer Song, Candy Man, Mean Woman Blues, The Actress, C10 Mama, Leah, Shahdaroba, Distant Drums, Indian Wedding, Ye Te Amo Maria, Only With You, Beautiful Dreamer, Sleepy Hollow, With The Bug


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roy Orbison - The Monument Singles Collection (8713748982294) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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