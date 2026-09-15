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The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка

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The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 1
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 2
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 3
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 4
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 5
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 6
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 7
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 8
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
SHAKE IT UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797132510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
SHAKE IT UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Since Youre Gone, Shake It Up, Im Not The One, Victim Of Love, Cruiser, A Dream Away, Love, Think It Over, Maybe Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка

Shake It Up - четвертый студийный альбом знаменитой американской рок-группы Cars, выпущенный в 1981 году. Это был последний альбом Cars, выпущенный Роем Томасом Бейкером. Гораздо более ориентированный на поп альбом, чем его предшественник, его заглавный трек стал их первым хитом Billboard.

Отзывы о товаре The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797132510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
SHAKE IT UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Since Youre Gone, Shake It Up, Im Not The One, Victim Of Love, Cruiser, A Dream Away, Love, Think It Over, Maybe Baby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Описание
Shake It Up - четвертый студийный альбом знаменитой американской рок-группы Cars, выпущенный в 1981 году. Это был последний альбом Cars, выпущенный Роем Томасом Бейкером. Гораздо более ориентированный на поп альбом, чем его предшественник, его заглавный трек стал их первым хитом Billboard.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cars - Shake It Up (Analogue, Original Master Recording) (0821797132510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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