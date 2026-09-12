Johnny Cash - At Folsom Prison (Analogue, Original Master Recording) (0196588719011) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692664
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588719011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Folsom Prison Blues, The Dungeon, I Still Miss Someone, Cocaine Blues, 25 Minutes To Go, Orange Blossom Special, The Long Black Veil, Send A Picture Of Mother, The Wall, Dirty Old Egg-Sucking Dog, Flushed From The Bathroom Of Your Heart, Jackson, Give My Love To Rose, I Got Stripes, Green, Green Grass Of Home, Greystone Chapel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Cash - At Folsom Prison (Analogue, Original Master Recording) (0196588719011) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Johnny Cash / At Folsom Prison (Original Master Recording Series) (2LP) — это незабываемый альбом, который является настоящей классикой в мире музыки. Выпущенная в оригинальной мастер-версии, она обеспечивает исключительное качество звучания, позволяя вам полностью погрузиться в атмосферу живого концерта. Этот релиз станет отличным дополнением к вашей коллекции, а также прекрасным подарком для всех поклонников легендарного Johnny Cash. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и наслаждаться её магией в высоком качестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588719011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Folsom Prison Blues, The Dungeon, I Still Miss Someone, Cocaine Blues, 25 Minutes To Go, Orange Blossom Special, The Long Black Veil, Send A Picture Of Mother, The Wall, Dirty Old Egg-Sucking Dog, Flushed From The Bathroom Of Your Heart, Jackson, Give My Love To Rose, I Got Stripes, Green, Green Grass Of Home, Greystone Chapel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Виниловая пластинка Johnny Cash / At Folsom Prison (Original Master Recording Series) (2LP) — это незабываемый альбом, который является настоящей классикой в мире музыки. Выпущенная в оригинальной мастер-версии, она обеспечивает исключительное качество звучания, позволяя вам полностью погрузиться в атмосферу живого концерта. Этот релиз станет отличным дополнением к вашей коллекции, а также прекрасным подарком для всех поклонников легендарного Johnny Cash. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и наслаждаться её магией в высоком качестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Johnny Cash - At Folsom Prison (Analogue, Original Master Recording) (0196588719011) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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