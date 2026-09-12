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The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка

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The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 1
The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 2
The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 3
The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 4
The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
CANDY-O
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692662
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797132411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
CANDY-O
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lets go, Since I held You, Its all I can do, Double Life, Shoo be Doo, Candy-O, Night Spots, You cant hold on too long, Lust for Kicks, Got a lot on my Head, Dangerous Type
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lets go, Since I held You, Its all I can do, Double Life, Shoo be Doo, Candy-O, Night Spots, You cant hold on too long, Lust for Kicks, Got a lot on my Head, Dangerous Type

Отзывы о товаре The Cars - Candy-O (Analogue, Original Master Recording) (0821797132411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797132411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
CANDY-O
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lets go, Since I held You, Its all I can do, Double Life, Shoo be Doo, Candy-O, Night Spots, You cant hold on too long, Lust for Kicks, Got a lot on my Head, Dangerous Type
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lets go, Since I held You, Its all I can do, Double Life, Shoo be Doo, Candy-O, Night Spots, You cant hold on too long, Lust for Kicks, Got a lot on my Head, Dangerous Type
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