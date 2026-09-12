Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (Analogue, Original Master Recording) (0194399826218) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
A TRIBUTE TO JACK JOHNSON
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692661
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
A TRIBUTE TO JACK JOHNSON
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Right Off, Yesternow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (Analogue, Original Master Recording) (0194399826218) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Miles Davis / A Tribute To Jack Johnson (Original Master Recording Series) (1LP) — это значимое издание, которое погружает слушателя в мир джазовой импровизации и мастерства. Созданная в рамках оригинальной мастер-серии, эта пластинка гарантирует идеальное звучание и высокое качество записи. Она незаменима для тех, кто хочет насладиться глубокими музыкальными текстурами и уникальным стилем Майлса Дэвиса. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию этот шедевр джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
A TRIBUTE TO JACK JOHNSON
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Right Off, Yesternow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Виниловая пластинка Miles Davis / A Tribute To Jack Johnson (Original Master Recording Series) (1LP) — это значимое издание, которое погружает слушателя в мир джазовой импровизации и мастерства. Созданная в рамках оригинальной мастер-серии, эта пластинка гарантирует идеальное звучание и высокое качество записи. Она незаменима для тех, кто хочет насладиться глубокими музыкальными текстурами и уникальным стилем Майлса Дэвиса. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию этот шедевр джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (Analogue, Original Master Recording) (0194399826218) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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