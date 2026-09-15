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The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка

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The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 1
The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 2
The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 3
The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 4
The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 5
The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 6
The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Flying Burrito Brothers
Альбом (сингл)
Burrito Deluxe
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 5
  • The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 6
  • The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Flying Burrito Brothers
Альбом (сингл)
Burrito Deluxe
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Lazy Days, Image Of Me, High Fashion Queen, If You Gotta Go, Man In The Fog, Farther Along, Older Guys, Cody, Cody, Gods Own Singer, Down In The Churchyard, Wild Horses
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка

Виниловая пластинка The Flying Burrito Brothers / Burrito Deluxe (Black Vinyl) (1LP) представляет собой выдающийся пример сочетания кантри и рок-музыки, который продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей на протяжении десятилетий. Альбом демонстрирует уникальный стиль группы, их неповторимые гармонии и искренние тексты. Каждое прослушивание переносит вас в атмосферу музыкальной свободы и экспериментов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться классикой, которая навсегда останется в сердцах поклонников.

Отзывы о товаре The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Flying Burrito Brothers
Альбом (сингл)
Burrito Deluxe
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Lazy Days, Image Of Me, High Fashion Queen, If You Gotta Go, Man In The Fog, Farther Along, Older Guys, Cody, Cody, Gods Own Singer, Down In The Churchyard, Wild Horses
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка The Flying Burrito Brothers / Burrito Deluxe (Black Vinyl) (1LP) представляет собой выдающийся пример сочетания кантри и рок-музыки, который продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей на протяжении десятилетий. Альбом демонстрирует уникальный стиль группы, их неповторимые гармонии и искренние тексты. Каждое прослушивание переносит вас в атмосферу музыкальной свободы и экспериментов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться классикой, которая навсегда останется в сердцах поклонников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flying Burrito Brothers - Burrito Deluxe (Analogue) (0707129301505) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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