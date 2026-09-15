Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (coloured) (0081227882648) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 692633
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0081227882648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
In France They Kiss On Main Street, The Jungle Line, Edith And The Kingpin., Dont Interrupt The Sorrow, Shades Of Scarlett Conquering, The Hissing Of Summer Lawns, The Boho Dance, Harrys House / Centerpiece, Sweet Bird., Shadows And Light
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (coloured) (0081227882648) виниловая пластинка
The Hissing of Summer Lawns — седьмой студийный альбом канадско-американской певицы Джони Митчелл, выпущенный первоначально в ноябре 1975 года. Издание на цветном виниле.. Автор и исполнитель исключительного таланта и непревзойденного влияния, Джони Митчелл сделала необычайную карьеру, охватывающую более 40 лет и широко расцениваемую как одно из ярчайших музыкальных наследий последних поколений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитSleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитYes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитOST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) ...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитThe Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDavid Bowie - Excerpts From Outside (coloured) (5021732943996) в...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитCage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) ви...
Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0081227882648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
In France They Kiss On Main Street, The Jungle Line, Edith And The Kingpin., Dont Interrupt The Sorrow, Shades Of Scarlett Conquering, The Hissing Of Summer Lawns, The Boho Dance, Harrys House / Centerpiece, Sweet Bird., Shadows And Light
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Hissing of Summer Lawns — седьмой студийный альбом канадско-американской певицы Джони Митчелл, выпущенный первоначально в ноябре 1975 года. Издание на цветном виниле.. Автор и исполнитель исключительного таланта и непревзойденного влияния, Джони Митчелл сделала необычайную карьеру, охватывающую более 40 лет и широко расцениваемую как одно из ярчайших музыкальных наследий последних поколений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (coloured) (0081227882648) виниловая пластинка - по цене 5330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (coloured) (0081227882648) виниловая пластинка