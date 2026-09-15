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Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка

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Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 1
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 2
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 3
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 4
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 5
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 6
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 7
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 8
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Theatre Royal Drury Lane: Live 1974
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 5
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 6
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 7
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 8
  • Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[5034202204817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Theatre Royal Drury Lane: Live 1974
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction By John Peel, Dedicated To You But You Weren't Listening, Memories, Sea Song, A Last Straw, Little Red Riding Hood Hit The Road, Alife, Alifib, Mind Of A Child, Instant Pussy, Signed Curtain, Calyx, Little Red Robin Hood Hit The Road, I'm A Believer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Robert Wyatt / Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (1LP) является живым свидетельством творческого гения одного из самых оригинальных музыкантов своего времени. Записанная в легендарном театре, эта пластинка передаёт всю атмосферу живого выступления и эмоциональную мощь исполнения. Каждый трек наполнен искренностью и художественным выражением, погружая слушателя в уникальный мир музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться непревзойдённым звуком Роберта Уайата в вашем доме.

Отзывы о товаре Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[5034202204817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Theatre Royal Drury Lane: Live 1974
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction By John Peel, Dedicated To You But You Weren't Listening, Memories, Sea Song, A Last Straw, Little Red Riding Hood Hit The Road, Alife, Alifib, Mind Of A Child, Instant Pussy, Signed Curtain, Calyx, Little Red Robin Hood Hit The Road, I'm A Believer
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Robert Wyatt / Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (1LP) является живым свидетельством творческого гения одного из самых оригинальных музыкантов своего времени. Записанная в легендарном театре, эта пластинка передаёт всю атмосферу живого выступления и эмоциональную мощь исполнения. Каждый трек наполнен искренностью и художественным выражением, погружая слушателя в уникальный мир музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться непревзойдённым звуком Роберта Уайата в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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