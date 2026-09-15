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John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 1
John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 2
John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 3
John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 4
John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Burning Hell
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072507937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Burning Hell
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Burning Hell, Graveyard, Baby Please Dont Go, Jackson, Tennessee, You Live Your Life and Ill Live Mine, Smokestack Lightnin, Itx, I Dont Want No Woman If Her Hair Aint No Longer than Mine, I Rolled and Turned and Cried the Whole Night Long, Blues for My Baby, Key to the Highway, Natchez Fire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Burning Hell, Graveyard, Baby Please Dont Go, Jackson, Tennessee, You Live Your Life and Ill Live Mine, Smokestack Lightnin, Itx, I Dont Want No Woman If Her Hair Aint No Longer than Mine, I Rolled and Turned and Cried the Whole Night Long, Blues for My Baby, Key to the Highway, Natchez Fire

Отзывы о товаре John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072507937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Burning Hell
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Burning Hell, Graveyard, Baby Please Dont Go, Jackson, Tennessee, You Live Your Life and Ill Live Mine, Smokestack Lightnin, Itx, I Dont Want No Woman If Her Hair Aint No Longer than Mine, I Rolled and Turned and Cried the Whole Night Long, Blues for My Baby, Key to the Highway, Natchez Fire
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Burning Hell, Graveyard, Baby Please Dont Go, Jackson, Tennessee, You Live Your Life and Ill Live Mine, Smokestack Lightnin, Itx, I Dont Want No Woman If Her Hair Aint No Longer than Mine, I Rolled and Turned and Cried the Whole Night Long, Blues for My Baby, Key to the Highway, Natchez Fire
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John Lee Hooker - Burning Hell (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072507937) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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