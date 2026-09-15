ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка
In Orbit — альбом джазового трубача Кларка Терри при участии Телониуса Монка, записанный в Нью-Йорке 7 и 12 мая 1958 года. Издание на виниле 180 г.. Трубач Кларк Терри играет на флюгельгорне в этом релизе 1958 года, который привлек много внимания из-за одной важной детали: Монк появляется здесь как сайдмен. Другие аккомпанирующие музыканты тоже заслуживают внимания: постоянный басист Кэннонболла Эддерли Сэм Джонс и Филли Джо Джонс, которого Билл Эванс восторженно называл своим любимым барабанщиком. В то время Терри был на пике своей карьеры, часто делил сцену с Каунтом Бэйси и Дюком Эллингтоном. AllMusic прокомментировал, что In Orbit был, как и следует из его названия, энергичным, бопповым свиданием. Поклонники Монка оценят немного более сложную пьесу Lets Cool One (единственную композицию пианиста здесь). Другие яркие моменты включают шелковистую плавную One Foot in the Gutter Терри и задумчивую Argentia.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в Сплит0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитFreddie Mercury & Montserrat Caballe - Barcelona (0602577404290)...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитDeep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитFaith No More - King For A Day... Fool For A Lifetime (019029597...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитMike Shinoda - Post Traumatic (0093624851653) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитKraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитRobin Trower - Bridge Of Sighs (Half Speed) (0840401700891) вини...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитJoe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитMegadeth - The Sick, The Dying... And The Dead! (0602445124992) ...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитVangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (50217325...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPaul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитMetronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка