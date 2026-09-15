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ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка

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ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 1
ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 2
ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 3
ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 4
ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 5
ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 6
ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ClarkTerry, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
In Orbit
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 1
  • ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 2
  • ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 3
  • ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 4
  • ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 5
  • ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 6
  • ClarkTerry &amp; Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692609
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка
6 160 руб.
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Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072587939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ClarkTerry, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
In Orbit
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
In Orbit, One Foot In The Gutter, Trust In Me, Let’s Cool One, Pea-Eye, Argentia, Moonlight Fiesta, Buck’s Business, Very Near Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка

In Orbit — альбом джазового трубача Кларка Терри при участии Телониуса Монка, записанный в Нью-Йорке 7 и 12 мая 1958 года. Издание на виниле 180 г.. Трубач Кларк Терри играет на флюгельгорне в этом релизе 1958 года, который привлек много внимания из-за одной важной детали: Монк появляется здесь как сайдмен. Другие аккомпанирующие музыканты тоже заслуживают внимания: постоянный басист Кэннонболла Эддерли Сэм Джонс и Филли Джо Джонс, которого Билл Эванс восторженно называл своим любимым барабанщиком. В то время Терри был на пике своей карьеры, часто делил сцену с Каунтом Бэйси и Дюком Эллингтоном. AllMusic прокомментировал, что In Orbit был, как и следует из его названия, энергичным, бопповым свиданием. Поклонники Монка оценят немного более сложную пьесу Lets Cool One (единственную композицию пианиста здесь). Другие яркие моменты включают шелковистую плавную One Foot in the Gutter Терри и задумчивую Argentia.

Отзывы о товаре ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072587939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ClarkTerry, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
In Orbit
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
In Orbit, One Foot In The Gutter, Trust In Me, Let’s Cool One, Pea-Eye, Argentia, Moonlight Fiesta, Buck’s Business, Very Near Blue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
In Orbit — альбом джазового трубача Кларка Терри при участии Телониуса Монка, записанный в Нью-Йорке 7 и 12 мая 1958 года. Издание на виниле 180 г.. Трубач Кларк Терри играет на флюгельгорне в этом релизе 1958 года, который привлек много внимания из-за одной важной детали: Монк появляется здесь как сайдмен. Другие аккомпанирующие музыканты тоже заслуживают внимания: постоянный басист Кэннонболла Эддерли Сэм Джонс и Филли Джо Джонс, которого Билл Эванс восторженно называл своим любимым барабанщиком. В то время Терри был на пике своей карьеры, часто делил сцену с Каунтом Бэйси и Дюком Эллингтоном. AllMusic прокомментировал, что In Orbit был, как и следует из его названия, энергичным, бопповым свиданием. Поклонники Монка оценят немного более сложную пьесу Lets Cool One (единственную композицию пианиста здесь). Другие яркие моменты включают шелковистую плавную One Foot in the Gutter Терри и задумчивую Argentia.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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