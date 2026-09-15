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Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка

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Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 1
Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 2
Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 3
Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 4
Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 5
Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 6
Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 1
  • Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 2
  • Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 3
  • Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 4
  • Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 5
  • Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 6
  • Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692607
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072587908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Status Seeking, Duquility, Thirteen, We Diddit, Warm Canto, Warp and Woof, Fire Waltz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Status Seeking, Duquility, Thirteen, We Diddit, Warm Canto, Warp and Woof, Fire Waltz

Отзывы о товаре Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072587908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Status Seeking, Duquility, Thirteen, We Diddit, Warm Canto, Warp and Woof, Fire Waltz
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Status Seeking, Duquility, Thirteen, We Diddit, Warm Canto, Warp and Woof, Fire Waltz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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