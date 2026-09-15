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Kenny Burrell & John Coltrane - Kenny Burrell & John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Burrell & John Coltrane - Kenny Burrell & John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка

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Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 6
Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane, Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Kenny Burrell & John Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 6
  • Kenny Burrell &amp; John Coltrane - Kenny Burrell &amp; John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692598
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kenny Burrell & John Coltrane - Kenny Burrell & John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072555983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane, Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Kenny Burrell & John Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Freight Trane, I Never K , Lyresto, Why Was I Bornx, Big Paul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Burrell & John Coltrane - Kenny Burrell & John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка

С 1955 года, когда он прославился в составе первого великого квинтета Майлза Дэвиса, легендарный тенор-саксофонист Джон Колтрейн (1926-1967) записывался только с одним гитаристом - чрезвычайно разносторонним Кенни Барреллом (род. 1931). В марте 1958 года вместе с выдающейся ритм-секцией в составе пианиста (уроженца Детройта) Томми Фланагана, басиста Пола Чемберса и барабанщика Джимми Кобба (двое последних в то время были коллегами Колтрейна по секстету Майлза Дэвиса) они записали пять пьес, вошедших в альбом Jazz. В результате получился частично хард-боп, частично дует, частично мелодичный бибоп, с особым интимным диалогом между тенором и гитарой в Why Was I Born, единственной дуэтной записи Колтрейна с аккордовым инструментом. В альбоме Kenny Burrell &amp;amp;amp;amp; John Coltrane все части соединяются вместе, образуя захватывающее целое.

Отзывы о товаре Kenny Burrell & John Coltrane - Kenny Burrell & John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072555983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane, Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Kenny Burrell & John Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Freight Trane, I Never K , Lyresto, Why Was I Bornx, Big Paul
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
С 1955 года, когда он прославился в составе первого великого квинтета Майлза Дэвиса, легендарный тенор-саксофонист Джон Колтрейн (1926-1967) записывался только с одним гитаристом - чрезвычайно разносторонним Кенни Барреллом (род. 1931). В марте 1958 года вместе с выдающейся ритм-секцией в составе пианиста (уроженца Детройта) Томми Фланагана, басиста Пола Чемберса и барабанщика Джимми Кобба (двое последних в то время были коллегами Колтрейна по секстету Майлза Дэвиса) они записали пять пьес, вошедших в альбом Jazz. В результате получился частично хард-боп, частично дует, частично мелодичный бибоп, с особым интимным диалогом между тенором и гитарой в Why Was I Born, единственной дуэтной записи Колтрейна с аккордовым инструментом. В альбоме Kenny Burrell &amp;amp;amp;amp; John Coltrane все части соединяются вместе, образуя захватывающее целое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Burrell & John Coltrane - Kenny Burrell & John Coltrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555983) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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