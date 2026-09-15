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Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка

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Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 1
Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 2
Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 3
Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 4
Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 5
Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teddy Edwards
Альбом (сингл)
Together Again!!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 1
  • Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 2
  • Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 3
  • Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 4
  • Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 5
  • Teddy Edwards &amp; Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072589728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teddy Edwards
Альбом (сингл)
Together Again!!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Together Again, You Stepped Out of a Dream, Up There, Perhaps, Misty, Sandy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Together Again, You Stepped Out of a Dream, Up There, Perhaps, Misty, Sandy

Отзывы о товаре Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072589728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teddy Edwards
Альбом (сингл)
Together Again!!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Together Again, You Stepped Out of a Dream, Up There, Perhaps, Misty, Sandy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Together Again, You Stepped Out of a Dream, Up There, Perhaps, Misty, Sandy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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