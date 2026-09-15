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Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка

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Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072588042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Just Squeeze Me, There Is No Greater Love, I To Knowx, Sposin, The Theme, Stablemates
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка

Miles был выпущен в 1956 году как дебютный альбом квинтета Майлза Дэвиса и содержит комбинацию поп- и джазовых стандартов. Original Jazz Classics Series: полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея c оригинальной ленты на Cohearent Audio. Отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI, конверт tip-on c полоской-оби.. Первоначально выпущенный на Prestige Records, альбом включает в себя первоклассных музыкантов, таких как Джон Колтрейн (тенор-саксофон), Ред Гарленд (фортепиано), Пол Чемберс (бас) и Филли Джо Джонс (ударные).

Отзывы о товаре Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072588042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Just Squeeze Me, There Is No Greater Love, I To Knowx, Sposin, The Theme, Stablemates
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Miles был выпущен в 1956 году как дебютный альбом квинтета Майлза Дэвиса и содержит комбинацию поп- и джазовых стандартов. Original Jazz Classics Series: полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея c оригинальной ленты на Cohearent Audio. Отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI, конверт tip-on c полоской-оби.. Первоначально выпущенный на Prestige Records, альбом включает в себя первоклассных музыкантов, таких как Джон Колтрейн (тенор-саксофон), Ред Гарленд (фортепиано), Пол Чемберс (бас) и Филли Джо Джонс (ударные).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072588042) виниловая пластинка - купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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