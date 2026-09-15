Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) виниловая пластинка
Monks Music — один из лучших альбомов Телониуса Монка за всю историю, это волшебный сплав талантов, объединяющий множество джазовых традиций! Работу исполняет амбициозный септет Монка, в который входят Коулмен Хокинс и Джон Колтрейн на тенор-саксофоне. На Monks Music, записанном в июне 1957 года в Нью-Йорке для Riverside, пианист/композитор окружил себя выдающейся командой: трубач Рэй Коупленд, альт-саксофонист Джиджи Грайс, тенор-саксофонисты Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, басист Уилбур Уэр и барабанщик Арт Блейки. Что делает эту запись одной из самых захватывающих в карьере Монка, так это сложность материала в сочетании с калибром музыкантов, доступных для его исполнения, - говорит Филлипс. Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, две легенды тенор-саксофона, играют музыку Монка бок о бок. Это само по себе делает эту запись совершенно особенной. Это два артиста с очень разными стилями и два артиста, которые оказали глубокое влияние на легионы других саксофонистов. Original Jazz Classics Series: полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея c оригинальной ленты на Cohearent Audio. Отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI, конверт tip-on c полоской-оби.
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