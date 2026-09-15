Top.Mail.Ru
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 6
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Let Freedom Ring
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692567
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448644343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Let Freedom Ring
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Melody for Melonae, Ill Keep Loving You, Rene, Omega
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка

Let Freedom Ring — альбом американского джазового саксофониста Джеки Маклина записанный в 1962 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт.. В своем альбоме Let Freedom Ring саксофонист Джеки Маклин отражает перемены, витавшие в воздухе в 1962 году: музыкальную свободу зарождающегося авангарда и социальные изменения, к которым стремилось движение за гражданские права. Ему аккомпанируют Уолтер Дэвис-младший на фортепиано, Херби Льюис на басу и Билли Хиггинс на барабанах.

Отзывы о товаре Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448644343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Let Freedom Ring
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Melody for Melonae, Ill Keep Loving You, Rene, Omega
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Let Freedom Ring — альбом американского джазового саксофониста Джеки Маклина записанный в 1962 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт.. В своем альбоме Let Freedom Ring саксофонист Джеки Маклин отражает перемены, витавшие в воздухе в 1962 году: музыкальную свободу зарождающегося авангарда и социальные изменения, к которым стремилось движение за гражданские права. Ему аккомпанируют Уолтер Дэвис-младший на фортепиано, Херби Льюис на басу и Билли Хиггинс на барабанах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Let Freedom Ring (Analogue, Tone Poet) (0602448644343) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...