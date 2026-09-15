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Booker Little - Booker Little 4 & Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Booker Little - Booker Little 4 & Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка

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Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 1
Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 2
Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 3
Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 4
Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 5
Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 6
Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Booker Little
Альбом (сингл)
Booker Little 4 & Max Roach
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 1
  • Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 2
  • Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 3
  • Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 4
  • Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 5
  • Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 6
  • Booker Little - Booker Little 4 &amp; Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692544
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Booker Little - Booker Little 4 & Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448819482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Booker Little
Альбом (сингл)
Booker Little 4 & Max Roach
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Milestones, Sweet And Lovely, Rounders Mood, Dungeon Waltz, Jewels Tempo, Moonlight Becomes You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Booker Little - Booker Little 4 & Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка

Booker Little 4 and Max Roach — альбом американского джазового трубача Букера Литтла, записанный в 1958 году для лейбла United Artists. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый ремастеринг Кевина Грея c оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный конверт tip-on, мягкий внутренний конверт.. Букеру Литтлу было всего 20 лет, когда он записал свой сольный дебютный альбом «Booker Little 4 &amp;amp;amp;amp; Max Roach» для United Artists в 1958 году. На этом альбоме трубач, которого Макс Роуч привел в свой квинтет после случайной смерти Клиффорда Брауна, предстал новой надеждой хард-бопа. Молодой человек, который, к сожалению, умер в возрасте всего 23 лет, также продемонстрировал свою оригинальность в трех собственных композициях.

Отзывы о товаре Booker Little - Booker Little 4 & Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448819482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Booker Little
Альбом (сингл)
Booker Little 4 & Max Roach
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Milestones, Sweet And Lovely, Rounders Mood, Dungeon Waltz, Jewels Tempo, Moonlight Becomes You
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Booker Little 4 and Max Roach — альбом американского джазового трубача Букера Литтла, записанный в 1958 году для лейбла United Artists. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый ремастеринг Кевина Грея c оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный конверт tip-on, мягкий внутренний конверт.. Букеру Литтлу было всего 20 лет, когда он записал свой сольный дебютный альбом «Booker Little 4 &amp;amp;amp;amp; Max Roach» для United Artists в 1958 году. На этом альбоме трубач, которого Макс Роуч привел в свой квинтет после случайной смерти Клиффорда Брауна, предстал новой надеждой хард-бопа. Молодой человек, который, к сожалению, умер в возрасте всего 23 лет, также продемонстрировал свою оригинальность в трех собственных композициях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Booker Little - Booker Little 4 & Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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