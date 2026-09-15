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Curtis Amy & Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Curtis Amy & Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка

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Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 2
Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 3
Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 4
Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 5
Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 6
Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Curtis Amy, Dupree Bolton
Альбом (сингл)
Katanga
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 2
  • Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 3
  • Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 4
  • Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 5
  • Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 6
  • Curtis Amy &amp; Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Curtis Amy & Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435149240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Curtis Amy, Dupree Bolton
Альбом (сингл)
Katanga
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Katanga, Lonely Woman, Native Land, Amyable, You Dont Know What Love Is, A Shade Of Brown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Amy & Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1963 года.. Blue Note Records Tone Poet Series - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).

Отзывы о товаре Curtis Amy & Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435149240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Curtis Amy, Dupree Bolton
Альбом (сингл)
Katanga
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Katanga, Lonely Woman, Native Land, Amyable, You Dont Know What Love Is, A Shade Of Brown
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1963 года.. Blue Note Records Tone Poet Series - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Curtis Amy & Dupree Bolton - Katanga! (Analogue, Tone Poet) (0602435149240) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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