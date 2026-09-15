Jesse Colin Young - Song For Juli (Analogue) (0683318633612) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jesse Colin Young
Альбом (сингл)
Song For Juli
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 692537
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4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Audio Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Audio Fidelity
Barcode
[0683318633612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jesse Colin Young
Альбом (сингл)
Song For Juli
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Morning Sun, Song For Juli, Ridgetop, Evenin, Miss Hesitation, T-Bone Shuffle, B3a Lafayette Waltz, B3b Jambalaya (On The Bayou), Country Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jesse Colin Young - Song For Juli (Analogue) (0683318633612) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Jesse Colin Young / Song For Juli (1LP) представляет собой яркое отражение музыкального таланта и творческой индивидуальности исполнителя. Наполненная душевными мелодиями и глубокими текстами, эта работа погружает слушателя в атмосферу 70-х годов, вызывая ностальгию и искренние эмоции. Каждый трек на этом альбоме рассказывает свою уникальную историю, создавая особое настроение. Не пропустите шанс купить виниловую пластинку и добавить этот отличный альбом в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Audio Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Audio Fidelity
Barcode
[0683318633612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jesse Colin Young
Альбом (сингл)
Song For Juli
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Morning Sun, Song For Juli, Ridgetop, Evenin, Miss Hesitation, T-Bone Shuffle, B3a Lafayette Waltz, B3b Jambalaya (On The Bayou), Country Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Jesse Colin Young / Song For Juli (1LP) представляет собой яркое отражение музыкального таланта и творческой индивидуальности исполнителя. Наполненная душевными мелодиями и глубокими текстами, эта работа погружает слушателя в атмосферу 70-х годов, вызывая ностальгию и искренние эмоции. Каждый трек на этом альбоме рассказывает свою уникальную историю, создавая особое настроение. Не пропустите шанс купить виниловую пластинку и добавить этот отличный альбом в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jesse Colin Young - Song For Juli (Analogue) (0683318633612) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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