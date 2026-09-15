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Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 5
Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
5 by Monk by 5
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 5
  • Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692526
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088115011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
5 by Monk by 5
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Jackie-Ing, Straight, No Chaser, Played Twice, I Mean You, Ask Me Now
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка

5 by Monk by 5, записанный в июне 1959 года и выпущенный позднее в том же году на лейбле Riverside, был намеренно задуман и реализован как альбом квинтета. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Квинтет состоит из Монка (фортепиано), Тэда Джонса (корнет), Сэма Джонса (бас), Арта Тейлора (ударные) и потрясающего Чарли Роуза (тенор-саксофон), который начинает здесь очень плодотворное сотрудничество с Монком и который действительно многое добавляет своей невероятной игрой на теноре, которая настолько же резка и современна, насколько того требует работа Монка. Альбом содержит две новые композиции Монка и аранжировки трех более ранних произведений. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088115011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
5 by Monk by 5
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Jackie-Ing, Straight, No Chaser, Played Twice, I Mean You, Ask Me Now
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
5 by Monk by 5, записанный в июне 1959 года и выпущенный позднее в том же году на лейбле Riverside, был намеренно задуман и реализован как альбом квинтета. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Квинтет состоит из Монка (фортепиано), Тэда Джонса (корнет), Сэма Джонса (бас), Арта Тейлора (ударные) и потрясающего Чарли Роуза (тенор-саксофон), который начинает здесь очень плодотворное сотрудничество с Монком и который действительно многое добавляет своей невероятной игрой на теноре, которая настолько же резка и современна, насколько того требует работа Монка. Альбом содержит две новые композиции Монка и аранжировки трех более ранних произведений. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk - 5 By Monk By 5 (Analogue) (0753088115011) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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