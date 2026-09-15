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Count Basie - Farmer's Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Count Basie - Farmer's Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка

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Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 1
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 2
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 3
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 4
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 5
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 6
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 7
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 8
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 9
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 10
Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Farmers Market Barbecue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 1
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 2
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 3
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 4
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 5
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 6
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 7
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 8
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 9
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 10
  • Count Basie - Farmer&#039;s Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Count Basie - Farmer's Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088015717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Farmers Market Barbecue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Way Out Basie, Louis Blues, Beaver Junction, Lester Leaps In, Blues For The Barbecue, I Dont Know Yet, Aint That Something, The Woodside
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - Farmer's Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка

Музыкальный альбом.Farmers Market Barbecue — студийный альбом Каунта Бэйси и его оркестра выпущенный в 1982 году. Мастеринг Кевина Грея с оригинальной аналоговой мастер-ленты и печать на Quality Record Pressings для оптимального качества звука — это 180-граммовое переиздание от Analogue Productions предлагает все, чего поклонники джаза ожидают от аудиофильского издания.. За пять с половиной десятилетий Каунт Бэйси никогда не терял способности заразить группу своей магией свинга. Этот выпуск его свинговой машины, записанный всего за пару лет до его смерти, является доказательством продолжающейся силы этой магии.

Отзывы о товаре Count Basie - Farmer's Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088015717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Farmers Market Barbecue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Way Out Basie, Louis Blues, Beaver Junction, Lester Leaps In, Blues For The Barbecue, I Dont Know Yet, Aint That Something, The Woodside
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом.Farmers Market Barbecue — студийный альбом Каунта Бэйси и его оркестра выпущенный в 1982 году. Мастеринг Кевина Грея с оригинальной аналоговой мастер-ленты и печать на Quality Record Pressings для оптимального качества звука — это 180-граммовое переиздание от Analogue Productions предлагает все, чего поклонники джаза ожидают от аудиофильского издания.. За пять с половиной десятилетий Каунт Бэйси никогда не терял способности заразить группу своей магией свинга. Этот выпуск его свинговой машины, записанный всего за пару лет до его смерти, является доказательством продолжающейся силы этой магии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - Farmer's Market Barbecue (Analogue) (0753088015717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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