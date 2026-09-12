Thelonious Monk & John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка
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Описание товара Thelonious Monk & John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка
Одно из самых важных джазовых событий произошло в конце 1957 года в Five Spot, популярном джаз-клубе в Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Квартет Телониуса Монка выступал здесь с Джоном Колтрейном на тенор-саксофоне. Музыка, которую Монк делал с Колтрейном, быстро стала легендарной. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.
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Теги товара: Limited Edition
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