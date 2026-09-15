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The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка

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The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 1
The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 2
The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 3
The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 4
The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 5
The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Prestige All Stars
Альбом (сингл)
Tenor Conclave
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 1
  • The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 2
  • The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 3
  • The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 4
  • The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 5
  • The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692514
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088707414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Prestige All Stars
Альбом (сингл)
Tenor Conclave
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Bobs Boys, Just You, Just Me, Tenor Conclave, How Deep Is The Ocean
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bobs Boys, Just You, Just Me, Tenor Conclave, How Deep Is The Ocean

Отзывы о товаре The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088707414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Prestige All Stars
Альбом (сингл)
Tenor Conclave
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Bobs Boys, Just You, Just Me, Tenor Conclave, How Deep Is The Ocean
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bobs Boys, Just You, Just Me, Tenor Conclave, How Deep Is The Ocean
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Prestige All Stars - Tenor Conclave (Analogue) (0753088707414) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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