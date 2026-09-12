A-HA - Time And Again: The Ultimate (0603497824304) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 692506
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара A-HA - Time And Again: The Ultimate (0603497824304) виниловая пластинка
Time and Again: The Ultimate a-ha был выпущен в 2016 году и представлял собой сборник из 19 величайших песен группы. Теперь этот сборник лучших песен впервые выходит на виниле и дополнен двумя дополнительными треками. Издание на виниле.. Две добавленные песни — «This Is Our Home» из «MTV Unplugged: Summer Solstice» (2017) и «I’m In» из последнего студийного альбома группы «True North» (2022). Это делает этот 2LP первым сборником, включающим песни со всех 11 студийных альбомов группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Time and Again: The Ultimate a-ha был выпущен в 2016 году и представлял собой сборник из 19 величайших песен группы. Теперь этот сборник лучших песен впервые выходит на виниле и дополнен двумя дополнительными треками. Издание на виниле.. Две добавленные песни — «This Is Our Home» из «MTV Unplugged: Summer Solstice» (2017) и «I’m In» из последнего студийного альбома группы «True North» (2022). Это делает этот 2LP первым сборником, включающим песни со всех 11 студийных альбомов группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
A-HA - Time And Again: The Ultimate (0603497824304) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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