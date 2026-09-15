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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка

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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка - фото 1
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка - фото 1
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602455284457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under Grass And Clover, Platitudes And Barren Words, (INTRO) In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, (INTRO) Halo Of Blood, Are You Dead Yet, (INTRO) Blooddrunk, I Worship Chaos, (INTRO) Angels Dont Kill, (INTRO) Follow The Reaper, (INTRO) Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me!, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка

A Chapter Called Children Of Bodom - концертный альбом группы Children Of Bodom, выпущенный в 2023 году. Он был записан на их последнем выступлении в Хельсинки 15 декабря 2019 года. Альбом содержит композиции из разных периодов творчества коллектива, включая такие хиты, как Are You Dead Yet, Follow The Reaper и Hate Crew Deathroll. Издание представлено на двойном черном виниле. Children of Bodom (Дети озера Бодом) - финская англоязычная группа из города Эспоо, исполнявшая музыку в стиле мелодик-дэт-метал с элементами различных других направлений метала. Лидером и основным композитором группы был гитарист и вокалист Алекси Лайхо. Группа распалась в 2019 году, а через год умер Алекси Лайхо. За свою карьеру они выпустили десять студийных альбомов, четыре концертных альбома и несколько сборников и синглов. Группа была популярна во всем мире и продала более 250 тысяч экземпляров своих альбомов только в Финляндии. Группа также известна своими кавер-версиями песен известных рок- и метал-групп, таких как Iron Maiden, Slayer, Britney Spears.

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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602455284457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under Grass And Clover, Platitudes And Barren Words, (INTRO) In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, (INTRO) Halo Of Blood, Are You Dead Yet, (INTRO) Blooddrunk, I Worship Chaos, (INTRO) Angels Dont Kill, (INTRO) Follow The Reaper, (INTRO) Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me!, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayb
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
A Chapter Called Children Of Bodom - концертный альбом группы Children Of Bodom, выпущенный в 2023 году. Он был записан на их последнем выступлении в Хельсинки 15 декабря 2019 года. Альбом содержит композиции из разных периодов творчества коллектива, включая такие хиты, как Are You Dead Yet, Follow The Reaper и Hate Crew Deathroll. Издание представлено на двойном черном виниле. Children of Bodom (Дети озера Бодом) - финская англоязычная группа из города Эспоо, исполнявшая музыку в стиле мелодик-дэт-метал с элементами различных других направлений метала. Лидером и основным композитором группы был гитарист и вокалист Алекси Лайхо. Группа распалась в 2019 году, а через год умер Алекси Лайхо. За свою карьеру они выпустили десять студийных альбомов, четыре концертных альбома и несколько сборников и синглов. Группа была популярна во всем мире и продала более 250 тысяч экземпляров своих альбомов только в Финляндии. Группа также известна своими кавер-версиями песен известных рок- и метал-групп, таких как Iron Maiden, Slayer, Britney Spears.
Самовывоз
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Отзывы


Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка - стоимость товара 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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