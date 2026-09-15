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Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка

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Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 1
Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 2
Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 3
Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 4
Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 5
Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 6
Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Ashes Of The Wake
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 1
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 2
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 3
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 4
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 5
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 6
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588907913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Ashes Of The Wake
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Laid To Rest, Hourglass, Now Youve Got Something To Die For, The Faded Line, Omerta, Blood Of The Scribe, One Gun, Break You, What Ive Become, Ashes Of The Wake, Remorse Is For The Dead, Another Nail For Your Coffin, Laid To Rest (Health Remix), Omerta (Justin K Broadrick Remix), Remorse Is For The Dead (Live In Richmond, VA), Now Youve Got Something To Die For (Live From 2007)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка

Ashes of the Wake, прорывной альбом иконы грув-метала Lamb of God, отметит свое 20-летие в августе 2024 года. Расширенное переиздание на двойном виниле.. Пластинка дебютировала на 27 месте в Billboard 200, разойдясь тиражом в 35000 копий в течение первой недели, и была помещена Guitar World на 49-ое место в списке величайших гитарных альбомов всех времён. Расширенное подарочное издание, посвященное 20-летнему юбилею, включает новые миксы от HEALTH, Justin K Broadrick (Godflesh/Jesu) и Kublai Khan TX &amp;amp;amp; Malevolence, а также демо-версии и концертные версии классических песен альбома.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588907913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Ashes Of The Wake
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Laid To Rest, Hourglass, Now Youve Got Something To Die For, The Faded Line, Omerta, Blood Of The Scribe, One Gun, Break You, What Ive Become, Ashes Of The Wake, Remorse Is For The Dead, Another Nail For Your Coffin, Laid To Rest (Health Remix), Omerta (Justin K Broadrick Remix), Remorse Is For The Dead (Live In Richmond, VA), Now Youve Got Something To Die For (Live From 2007)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ashes of the Wake, прорывной альбом иконы грув-метала Lamb of God, отметит свое 20-летие в августе 2024 года. Расширенное переиздание на двойном виниле.. Пластинка дебютировала на 27 месте в Billboard 200, разойдясь тиражом в 35000 копий в течение первой недели, и была помещена Guitar World на 49-ое место в списке величайших гитарных альбомов всех времён. Расширенное подарочное издание, посвященное 20-летнему юбилею, включает новые миксы от HEALTH, Justin K Broadrick (Godflesh/Jesu) и Kublai Khan TX &amp;amp;amp; Malevolence, а также демо-версии и концертные версии классических песен альбома.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0196588907913) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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