Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка
Selling England by the Pound — пятый студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, записанный и выпущенный в 1973 году. Selling England by the Pound последовал за альбомом Foxtrot и был пиком коммерческой успешности коллектива эпохи Гэбриела, Игривый и блестящий, определяющий карьеру Genesis, этот студийный релиз 1973 года включает в себя бессмертные эпические хиты "Dancing With The Moonlit Knight", "Firth Of Fifth" и "Cinema Show". Он стал одним из самых коммерчески успешных релизов за всю карьеру Genesis, заняв третье место в британском хит-параде и став золотым в США. Несколько треков альбома стали фаворитами фанатов и регулярно включались в концертный сет-лист группы в 1980-х годах. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Британская рок-группа Genesis была образована в 1967 году и способствовала развитию прогрессив-рока. Коллектив часто обновлялся, что отнюдь не сказывалось на популярности. В активе группы 1 победа и 5 номинаций Грэмми, а также 1 награда и 3 номинации American Music Award. Всего в мире было продано 150 миллионов их пластинок.
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