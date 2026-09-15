Top.Mail.Ru
Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Selling England By The Pound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497896189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Selling England By The Pound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dancing With The Moonlit Knight, I Know What I Like (In Your Wardrobe), Firth Of Fifth, More Fool Me, The Battle Of Epping Forest, After The Ordeal, The Cinema Show, Aisle Of Plenty
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка

Selling England by the Pound — пятый студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, записанный и выпущенный в 1973 году. Selling England by the Pound последовал за альбомом Foxtrot и был пиком коммерческой успешности коллектива эпохи Гэбриела, Игривый и блестящий, определяющий карьеру Genesis, этот студийный релиз 1973 года включает в себя бессмертные эпические хиты "Dancing With The Moonlit Knight", "Firth Of Fifth" и "Cinema Show". Он стал одним из самых коммерчески успешных релизов за всю карьеру Genesis, заняв третье место в британском хит-параде и став золотым в США. Несколько треков альбома стали фаворитами фанатов и регулярно включались в концертный сет-лист группы в 1980-х годах. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Британская рок-группа Genesis была образована в 1967 году и способствовала развитию прогрессив-рока. Коллектив часто обновлялся, что отнюдь не сказывалось на популярности. В активе группы 1 победа и 5 номинаций Грэмми, а также 1 награда и 3 номинации American Music Award. Всего в мире было продано 150 миллионов их пластинок.

Отзывы о товаре Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497896189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Selling England By The Pound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dancing With The Moonlit Knight, I Know What I Like (In Your Wardrobe), Firth Of Fifth, More Fool Me, The Battle Of Epping Forest, After The Ordeal, The Cinema Show, Aisle Of Plenty
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Selling England by the Pound — пятый студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, записанный и выпущенный в 1973 году. Selling England by the Pound последовал за альбомом Foxtrot и был пиком коммерческой успешности коллектива эпохи Гэбриела, Игривый и блестящий, определяющий карьеру Genesis, этот студийный релиз 1973 года включает в себя бессмертные эпические хиты "Dancing With The Moonlit Knight", "Firth Of Fifth" и "Cinema Show". Он стал одним из самых коммерчески успешных релизов за всю карьеру Genesis, заняв третье место в британском хит-параде и став золотым в США. Несколько треков альбома стали фаворитами фанатов и регулярно включались в концертный сет-лист группы в 1980-х годах. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Британская рок-группа Genesis была образована в 1967 году и способствовала развитию прогрессив-рока. Коллектив часто обновлялся, что отнюдь не сказывалось на популярности. В активе группы 1 победа и 5 номинаций Грэмми, а также 1 награда и 3 номинации American Music Award. Всего в мире было продано 150 миллионов их пластинок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Selling England By The Pound (2024 Vinyl Reissues) (0603497896189) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...