Fleetwood Mac - The Best Of Fleetwood Mac 1969-1974 (coloured) (0081227815332) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Best of 1969-1974
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 692439
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227815332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Best of 1969-1974
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Well (Part 1), Rattlesnake Shake, The Green Manalishi (With The Two Prong Crown), Station Man, Jewel Eyed Judy, Tell Me All The Things You Do, Future Games, Sands Of Time, Sunny Side Of Heaven, Bare Trees
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - The Best Of Fleetwood Mac 1969-1974 (coloured) (0081227815332) виниловая пластинка
Rhino отмечает ранние годы одной из самых успешных групп в истории рока Fleetwood Mac выпуском сборника из 19 основных треков того периода. Лимитированное издание на виниле цвета Sea Blue.. Новый сборник охватывает плодотворный пятилетний период, который начался в 1969 году после того, как группа подписала контракт с Reprise Records. Он включает избранные песни из семи студийных альбомов: Then Play On (1969), Kiln House (1970), Future Games (1971), Bare Trees (1972), Penguin (1973), Mystery To Me (1973) и Heroes Are Hard To Find (1974).
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227815332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Best of 1969-1974
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Well (Part 1), Rattlesnake Shake, The Green Manalishi (With The Two Prong Crown), Station Man, Jewel Eyed Judy, Tell Me All The Things You Do, Future Games, Sands Of Time, Sunny Side Of Heaven, Bare Trees
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Rhino отмечает ранние годы одной из самых успешных групп в истории рока Fleetwood Mac выпуском сборника из 19 основных треков того периода. Лимитированное издание на виниле цвета Sea Blue.. Новый сборник охватывает плодотворный пятилетний период, который начался в 1969 году после того, как группа подписала контракт с Reprise Records. Он включает избранные песни из семи студийных альбомов: Then Play On (1969), Kiln House (1970), Future Games (1971), Bare Trees (1972), Penguin (1973), Mystery To Me (1973) и Heroes Are Hard To Find (1974).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Fleetwood Mac - The Best Of Fleetwood Mac 1969-1974 (coloured) (0081227815332) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Fleetwood Mac - The Best Of Fleetwood Mac 1969-1974 (coloured) (0081227815332) виниловая пластинка