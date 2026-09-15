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Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка

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Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 6
Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
And Then There Were Three
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 6
  • Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227955304]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
And Then There Were Three
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Down and Out, Undertow, Ballad of Big, Snowbound, Burning Rope, Deep in the Motherlode, Many Too Many, Scenes from a Night’s Dream, Say It’s Alright Joe, The Lady Lies, Follow You Follow Me
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Down and Out, Undertow, Ballad of Big, Snowbound, Burning Rope, Deep in the Motherlode, Many Too Many, Scenes from a Night’s Dream, Say It’s Alright Joe, The Lady Lies, Follow You Follow Me

Отзывы о товаре Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227955304]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
And Then There Were Three
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Down and Out, Undertow, Ballad of Big, Snowbound, Burning Rope, Deep in the Motherlode, Many Too Many, Scenes from a Night’s Dream, Say It’s Alright Joe, The Lady Lies, Follow You Follow Me
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Down and Out, Undertow, Ballad of Big, Snowbound, Burning Rope, Deep in the Motherlode, Many Too Many, Scenes from a Night’s Dream, Say It’s Alright Joe, The Lady Lies, Follow You Follow Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - … And Then There Were Three... (2024 Vinyl Reissues) (0081227955304) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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