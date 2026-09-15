Top.Mail.Ru
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 1
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 2
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 3
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 4
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 5
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 6
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 7
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 8
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 9
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 10
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 11
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 12
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 13
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 1
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 2
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 3
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 4
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 5
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 6
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 7
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 8
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 9
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 10
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 11
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 12
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 13
  • Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692414
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196588857713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Трек-лист
Chandelier, Big Girls Cry, Burn the Pages, Eye of the Needle, Hostage, Straight for the Knife, Fair Game, Elastic Heart, Free the Animal, Fire Meet Gasoline, Cellophane, Dressed in Black, Elastic Heart (From the Hunger Games: Catching Fire) (Feat. the Weeknd and Diplo), Chandelier (Piano Version), Elastic Heart (Piano Version), Chandelier (Four Tet Remix), Chandelier (Plastic Plates Remix), Elastic Heart (Clams Casino Remix), Elastic Heart (Blood Diamonds Remix), Big Girls Cry (Odesza Remix), Bi
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка

Переиздание к 10-летию 1000 Forms of Fear — шестого студийного альбома австралийской певицы Sia, выпущенного в 2014 году. Deluxe издание на двойном цветном виниле.. Этот набор из двух пластинок содержит все оригинальные треки с альбома, включая хит-синглы Chandelier и Elastic Heart, а также дополнительные бонус-треки и ремиксы. Делюкс-версия предлагает всесторонние и насыщенные впечатления от прослушивания как новым, так и старым поклонникам уникального звучания Sia.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196588857713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Трек-лист
Chandelier, Big Girls Cry, Burn the Pages, Eye of the Needle, Hostage, Straight for the Knife, Fair Game, Elastic Heart, Free the Animal, Fire Meet Gasoline, Cellophane, Dressed in Black, Elastic Heart (From the Hunger Games: Catching Fire) (Feat. the Weeknd and Diplo), Chandelier (Piano Version), Elastic Heart (Piano Version), Chandelier (Four Tet Remix), Chandelier (Plastic Plates Remix), Elastic Heart (Clams Casino Remix), Elastic Heart (Blood Diamonds Remix), Big Girls Cry (Odesza Remix), Bi
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание к 10-летию 1000 Forms of Fear — шестого студийного альбома австралийской певицы Sia, выпущенного в 2014 году. Deluxe издание на двойном цветном виниле.. Этот набор из двух пластинок содержит все оригинальные треки с альбома, включая хит-синглы Chandelier и Elastic Heart, а также дополнительные бонус-треки и ремиксы. Делюкс-версия предлагает всесторонние и насыщенные впечатления от прослушивания как новым, так и старым поклонникам уникального звучания Sia.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sia - 1000 Forms Of Fear (coloured) (0196588857713) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...