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Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка

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Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 1
Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 2
Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 3
Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 4
Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 5
Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 6
Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Creative Arts Ensemble
Альбом (сингл)
One Step Out
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 1
  • Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 2
  • Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 3
  • Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 4
  • Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 5
  • Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 6
  • Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Creative Arts Ensemble
Альбом (сингл)
One Step Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
One Step Out, Flashback Of Time All Praises Due Stars In Lightyear Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Creative Arts Ensemble / One Step Out (1LP) представляет собой уникальное музыкальное путешествие, которое погружает слушателя в атмосферу экспериментов и творчества. Это издание сочетает в себе элементы джаза и авангардной музыки, создавая яркие и запоминающиеся звуковые образы. Для истинных ценителей музыкального искусства это отличный выбор. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить её в свою коллекцию уникальных альбомов.

Отзывы о товаре Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Creative Arts Ensemble
Альбом (сингл)
One Step Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
One Step Out, Flashback Of Time All Praises Due Stars In Lightyear Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Creative Arts Ensemble / One Step Out (1LP) представляет собой уникальное музыкальное путешествие, которое погружает слушателя в атмосферу экспериментов и творчества. Это издание сочетает в себе элементы джаза и авангардной музыки, создавая яркие и запоминающиеся звуковые образы. Для истинных ценителей музыкального искусства это отличный выбор. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить её в свою коллекцию уникальных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creative Arts Ensemble - One Step Out (Analogue) (5060149623008) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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