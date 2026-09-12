Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка
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Описание товара Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка
I Love You So Fing Much. - четвертый студийный альбом инди-рок-коллектива Glass Animals, выпущенный в 2024 году. Его выходу предшествовал сингл Creatures in Heaven, который Бэйли посвятил прошлой любви. После выхода релиз достиг 5-ой строчки в Великобритании и 11-го места в Billboard 200. Лимитированное издание представлено на черном виниле с белыми брызгами. Glass Animals - психоделик-поп-группа основанная в 2010 году, в Оксфорде. Группу возглавляет вокалист и продюсер Дейв Бэйли. Вместе с ним в состав группы входят его старые друзья-Джо Сиворд, Эдмунд Ирвин-Сингер и Дрю МакФарлейн. Бэйли написал и спродюссировал оба альбома Glass Animals. Первый альбом Zaba (2014) включает в себя сингл Gooey, который приобрел статус Платина в США. Второй их альбом How To Be A Human Being (2016) получил признание у критиков и побелил в двух категориях на 2018 MPG Awards в Англии. Альбом года и Самодеятельный артист года. Так же альбом был номинирован на Mercury Prize. Glass Аnimals получили влияние благодаря своим живым выступлениям, на которых музыканты исполняют немного измененные композиции, направленные на танцевальное звучание. Группа дает концерты по всему миру, а также выступает на таких фестивалях, как Гластонбери, Коачелла, Боннару, Lollapalooza. В 2015 году группа дала более 130 концертов.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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