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Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка

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Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка - фото 1
Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка - фото 2
Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Glass Animals
Альбом (сингл)
I Love You So FIng Much
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка - фото 1
  • Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка - фото 2
  • Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692411
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Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602465191981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Glass Animals
Альбом (сингл)
I Love You So FIng Much
Трек-лист
Show Pony, Whatthehellishappeningx, Creatures In Heaven, Wonderful Nothing, A Tear in Space (Airlock), I Cant Make You Fall in Love Again, How I Learned to Love the Bomb, White Roses, On The Run, Lost In The Ocean This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка

I Love You So Fing Much. - четвертый студийный альбом инди-рок-коллектива Glass Animals, выпущенный в 2024 году. Его выходу предшествовал сингл Creatures in Heaven, который Бэйли посвятил прошлой любви. После выхода релиз достиг 5-ой строчки в Великобритании и 11-го места в Billboard 200. Лимитированное издание представлено на черном виниле с белыми брызгами. Glass Animals - психоделик-поп-группа основанная в 2010 году, в Оксфорде. Группу возглавляет вокалист и продюсер Дейв Бэйли. Вместе с ним в состав группы входят его старые друзья-Джо Сиворд, Эдмунд Ирвин-Сингер и Дрю МакФарлейн. Бэйли написал и спродюссировал оба альбома Glass Animals. Первый альбом Zaba (2014) включает в себя сингл Gooey, который приобрел статус Платина в США. Второй их альбом How To Be A Human Being (2016) получил признание у критиков и побелил в двух категориях на 2018 MPG Awards в Англии. Альбом года и Самодеятельный артист года. Так же альбом был номинирован на Mercury Prize. Glass Аnimals получили влияние благодаря своим живым выступлениям, на которых музыканты исполняют немного измененные композиции, направленные на танцевальное звучание. Группа дает концерты по всему миру, а также выступает на таких фестивалях, как Гластонбери, Коачелла, Боннару, Lollapalooza. В 2015 году группа дала более 130 концертов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Glass Animals - I Love You So F***ing Much (coloured) (0602465191981) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602465191981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Glass Animals
Альбом (сингл)
I Love You So FIng Much
Трек-лист
Show Pony, Whatthehellishappeningx, Creatures In Heaven, Wonderful Nothing, A Tear in Space (Airlock), I Cant Make You Fall in Love Again, How I Learned to Love the Bomb, White Roses, On The Run, Lost In The Ocean This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
I Love You So Fing Much. - четвертый студийный альбом инди-рок-коллектива Glass Animals, выпущенный в 2024 году. Его выходу предшествовал сингл Creatures in Heaven, который Бэйли посвятил прошлой любви. После выхода релиз достиг 5-ой строчки в Великобритании и 11-го места в Billboard 200. Лимитированное издание представлено на черном виниле с белыми брызгами. Glass Animals - психоделик-поп-группа основанная в 2010 году, в Оксфорде. Группу возглавляет вокалист и продюсер Дейв Бэйли. Вместе с ним в состав группы входят его старые друзья-Джо Сиворд, Эдмунд Ирвин-Сингер и Дрю МакФарлейн. Бэйли написал и спродюссировал оба альбома Glass Animals. Первый альбом Zaba (2014) включает в себя сингл Gooey, который приобрел статус Платина в США. Второй их альбом How To Be A Human Being (2016) получил признание у критиков и побелил в двух категориях на 2018 MPG Awards в Англии. Альбом года и Самодеятельный артист года. Так же альбом был номинирован на Mercury Prize. Glass Аnimals получили влияние благодаря своим живым выступлениям, на которых музыканты исполняют немного измененные композиции, направленные на танцевальное звучание. Группа дает концерты по всему миру, а также выступает на таких фестивалях, как Гластонбери, Коачелла, Боннару, Lollapalooza. В 2015 году группа дала более 130 концертов.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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