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A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка

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A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 1
A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 2
A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 3
A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 4
A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 5
A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 6
A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
It All Comes Down to This
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 1
  • A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 2
  • A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 3
  • A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 4
  • A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 5
  • A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 6
  • A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863146702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
It All Comes Down to This
Жанр
Soul
Трек-лист
All Comes Down To This, Keep It Real, We All Need, Surfer Ticket, A Lizard, God Knows, Out From Under, Estate Kings, Where You Coming From, Dorothy Says
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Comes Down To This, Keep It Real, We All Need, Surfer Ticket, A Lizard, God Knows, Out From Under, Estate Kings, Where You Coming From, Dorothy Says



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863146702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
It All Comes Down to This
Жанр
Soul
Трек-лист
All Comes Down To This, Keep It Real, We All Need, Surfer Ticket, A Lizard, God Knows, Out From Under, Estate Kings, Where You Coming From, Dorothy Says
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Comes Down To This, Keep It Real, We All Need, Surfer Ticket, A Lizard, God Knows, Out From Under, Estate Kings, Where You Coming From, Dorothy Says


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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