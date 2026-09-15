A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
It All Comes Down to This
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 692371
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863146702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
It All Comes Down to This
Жанр
Soul
Трек-лист
All Comes Down To This, Keep It Real, We All Need, Surfer Ticket, A Lizard, God Knows, Out From Under, Estate Kings, Where You Coming From, Dorothy Says
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Comes Down To This, Keep It Real, We All Need, Surfer Ticket, A Lizard, God Knows, Out From Under, Estate Kings, Where You Coming From, Dorothy Says
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863146702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
It All Comes Down to This
Жанр
Soul
Трек-лист
All Comes Down To This, Keep It Real, We All Need, Surfer Ticket, A Lizard, God Knows, Out From Under, Estate Kings, Where You Coming From, Dorothy Says
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Comes Down To This, Keep It Real, We All Need, Surfer Ticket, A Lizard, God Knows, Out From Under, Estate Kings, Where You Coming From, Dorothy Says
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
A Certain Ratio - It All Comes Down To This (coloured) (5400863146702) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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