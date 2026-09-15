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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 7
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 8
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 9
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 10
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 11
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Pious Bird Of Good Omen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 7
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 8
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 9
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 10
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 11
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Pious Bird Of Good Omen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Aint Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just The Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking For Somebody, Stop Messin Round
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Aint Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just The Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking For Somebody, Stop Messin Round



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Pious Bird Of Good Omen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Aint Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just The Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking For Somebody, Stop Messin Round
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Aint Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just The Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking For Somebody, Stop Messin Round


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (8718469530823) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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