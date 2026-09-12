Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка
После трех студийных альбомов и многочисленных туров Blue ?yster Cult выпустили свой первый концертный альбом On Your Feet or On Your Knees в 1975 году. Альбом представляет собой сборник из 12 концертных записей выступлений, состоявшихся в Соединенных Штатах в 1974 году. Он содержит по три песни с каждого из ее первых трех альбомов, по одной оригинальной инструментальной композиции и две кавер-версии: I Aint Got You (Billy Boy Arnold, The Yardbirds) и Born to Be Wild (Steppenwolf). Это был первый золотой диск в США, ставший самым продаваемым альбомом группы и навсегда закрепивший за ней статус одной из самых значимых концертных рок-групп. Альбом On Your Feet or On Your Knees выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуальных пронумерованных копий на серебристо-черном мраморном виниле в гильзе gatefold и включает 4-страничный буклет.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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