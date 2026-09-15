Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
"герой"
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 692355
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4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011004110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
"герой"
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Стук, Роднее, Травы, Обещай, Герой, Карманы, Пушечный выстрел, xv s 3,14, ВЕ42ЕР, Да по дворам, Слова Cолгать, Минута, Гордо, Люби меня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка
Вторая компиляция лучших песен певицы, работающей под псевдонимом DAKOOKA, под названием «ты не спасал меня, ‘герой’», в которую вошли самые известные хиты написанные в период с 2017 по 2021 год. Издание на белом виниле. Этот период можно назвать этапом роста и формирования уникального стиля артистки. В песнях ощущается и передаётся слушателю особая атмосфера, глубокий посыл и буря эмоций, которые переживала сама Катя в момент написания песен. Пластинка «ты не спасал меня, 'герой'» про борьбу и переживания, взлеты и падения, про сомнения и решительность, любовь и ненависть.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011004110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
"герой"
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Стук, Роднее, Травы, Обещай, Герой, Карманы, Пушечный выстрел, xv s 3,14, ВЕ42ЕР, Да по дворам, Слова Cолгать, Минута, Гордо, Люби меня
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Вторая компиляция лучших песен певицы, работающей под псевдонимом DAKOOKA, под названием «ты не спасал меня, ‘герой’», в которую вошли самые известные хиты написанные в период с 2017 по 2021 год. Издание на белом виниле. Этот период можно назвать этапом роста и формирования уникального стиля артистки. В песнях ощущается и передаётся слушателю особая атмосфера, глубокий посыл и буря эмоций, которые переживала сама Катя в момент написания песен. Пластинка «ты не спасал меня, 'герой'» про борьбу и переживания, взлеты и падения, про сомнения и решительность, любовь и ненависть.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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