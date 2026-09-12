Amon Amarth - The Great Heathen Army (coloured) (0039841600377) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
The Great Heathen Army
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692350
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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841600377]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
The Great Heathen Army
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Get In the Ring, The Great Heathen Army, Heidrun, Oden Owns You All, Find a Way or Make One, Dawn of Norsemen, Biff Byford), Skagul Rides With Me, The Serpents Trail
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amon Amarth - The Great Heathen Army (coloured) (0039841600377) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Get In the Ring, The Great Heathen Army, Heidrun, Oden Owns You All, Find a Way or Make One, Dawn of Norsemen, Biff Byford), Skagul Rides With Me, The Serpents Trail
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841600377]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
The Great Heathen Army
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Get In the Ring, The Great Heathen Army, Heidrun, Oden Owns You All, Find a Way or Make One, Dawn of Norsemen, Biff Byford), Skagul Rides With Me, The Serpents Trail
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Get In the Ring, The Great Heathen Army, Heidrun, Oden Owns You All, Find a Way or Make One, Dawn of Norsemen, Biff Byford), Skagul Rides With Me, The Serpents Trail
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Amon Amarth - The Great Heathen Army (coloured) (0039841600377) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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