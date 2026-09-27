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Arjen Lucassen's Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arjen Lucassen's Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка

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Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 1
Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 2
Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 3
Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 4
Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 5
Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 6
Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 7
Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 8
Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arjen Lucassens Supersonic Revolution
Альбом (сингл)
Golden Age Of Music
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 1
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 2
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 3
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 4
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 5
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 6
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 7
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 8
  • Arjen Lucassen&#039;s Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Arjen Lucassen's Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725745082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arjen Lucassens Supersonic Revolution
Альбом (сингл)
Golden Age Of Music
Трек-лист
Sr Prelude, The Glamattack, Golden Age Of Music, The Rise Of The Starman, Burn It Down, Odyssey, Storm, Golden Boy, Holy Holy Ground, Fight Of The Century, Came To Mock, Stayed To Rock, Children Of The Revolution, Heard It On The X, Fantasy, Love Is All
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arjen Lucassen's Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка

Вы думаете, что знаете Арьена Лукассенаx Эрудит голландского прог-рокаx Человек, стоящий за суперуспешными прог-роковыми концептуалистами Ayreonx Не говоря уже о его прог-металлических ответвлениях Star One и Guilt Machinex Огромные всеобъемлющие концептуальные альбомы о пространстве и времени, до отказа набитые специальными гостями. Записи, на создание которых уходит столько же времени, сколько и на записьx Этот Арьен Лукассенx Что ж, подумайте еще раз. Golden Age Of Music, последний альбом, в котором задействованы немалые таланты Лукассена, может быть, и отличается великолепной музыкальностью и убойными мелодиями, но в нем нет сюжета, действие которого происходит далеко в будущем, в далеких космических глубинах. В 11 треках альбома также нет бесконечного списка приглашенных артистов. В итоге получилось 11 треков энергичного, с прогрессивным уклоном тяжелого рока, который качает с таким же ритмом, как Deep Purple в начале-середине 1970-х годов. Издание на прозрачном голубом виниле.. Арьен Энтони Лукассен (родился 3 апреля 1960 г.) - знаменитый голландский певец, автор песен, музыкант-мультиинструменталист и продюсер звукозаписи, наиболее известный благодаря своему многолетнему прогрессив-метал/рок-оперному проекту Ayreon. Лукассен начал свою карьеру в 1980 г. в качестве гитариста и бэк-вокалиста голландской группы Bodine под псевдонимом Iron Anthony, а в 1984 г. присоединился к Vengeance. Через восемь лет он покинул группу, желая двигаться в более прогрессивном направлении. Лукассен играет на самых разных инструментах: его основными инструментами являются гитара и клавишные, однако он также играет на бас-гитаре, банджо и многих других. В целом за свою карьеру, включая все свои группы и проекты (в качестве основного инструменталиста/творческой силы или участника), Лукассен выпустил двадцать шесть студийных альбомов, четыре концертных альбома, два EP и семнадцать синглов. Он также принимал участие во многих второстепенных проектах вместе с различными исполнителями, включая Shadow Gallery, After Forever, Within Temptation и Avantasia, и появился более чем в 50 альбомах. С момента создания Ayreon Лукассен постепенно завоевывал репутацию в среде рок- и метал-рецензентов, многие критики называли его гением и высоко оценивали его композиторские способности и оригинальность.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Arjen Lucassen's Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725745082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arjen Lucassens Supersonic Revolution
Альбом (сингл)
Golden Age Of Music
Трек-лист
Sr Prelude, The Glamattack, Golden Age Of Music, The Rise Of The Starman, Burn It Down, Odyssey, Storm, Golden Boy, Holy Holy Ground, Fight Of The Century, Came To Mock, Stayed To Rock, Children Of The Revolution, Heard It On The X, Fantasy, Love Is All
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Вы думаете, что знаете Арьена Лукассенаx Эрудит голландского прог-рокаx Человек, стоящий за суперуспешными прог-роковыми концептуалистами Ayreonx Не говоря уже о его прог-металлических ответвлениях Star One и Guilt Machinex Огромные всеобъемлющие концептуальные альбомы о пространстве и времени, до отказа набитые специальными гостями. Записи, на создание которых уходит столько же времени, сколько и на записьx Этот Арьен Лукассенx Что ж, подумайте еще раз. Golden Age Of Music, последний альбом, в котором задействованы немалые таланты Лукассена, может быть, и отличается великолепной музыкальностью и убойными мелодиями, но в нем нет сюжета, действие которого происходит далеко в будущем, в далеких космических глубинах. В 11 треках альбома также нет бесконечного списка приглашенных артистов. В итоге получилось 11 треков энергичного, с прогрессивным уклоном тяжелого рока, который качает с таким же ритмом, как Deep Purple в начале-середине 1970-х годов. Издание на прозрачном голубом виниле.. Арьен Энтони Лукассен (родился 3 апреля 1960 г.) - знаменитый голландский певец, автор песен, музыкант-мультиинструменталист и продюсер звукозаписи, наиболее известный благодаря своему многолетнему прогрессив-метал/рок-оперному проекту Ayreon. Лукассен начал свою карьеру в 1980 г. в качестве гитариста и бэк-вокалиста голландской группы Bodine под псевдонимом Iron Anthony, а в 1984 г. присоединился к Vengeance. Через восемь лет он покинул группу, желая двигаться в более прогрессивном направлении. Лукассен играет на самых разных инструментах: его основными инструментами являются гитара и клавишные, однако он также играет на бас-гитаре, банджо и многих других. В целом за свою карьеру, включая все свои группы и проекты (в качестве основного инструменталиста/творческой силы или участника), Лукассен выпустил двадцать шесть студийных альбомов, четыре концертных альбома, два EP и семнадцать синглов. Он также принимал участие во многих второстепенных проектах вместе с различными исполнителями, включая Shadow Gallery, After Forever, Within Temptation и Avantasia, и появился более чем в 50 альбомах. С момента создания Ayreon Лукассен постепенно завоевывал репутацию в среде рок- и метал-рецензентов, многие критики называли его гением и высоко оценивали его композиторские способности и оригинальность.


Теги товара: Цветной винил
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Arjen Lucassen's Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка - стоимость товара 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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