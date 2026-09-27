Arjen Lucassen's Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка
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Описание товара Arjen Lucassen's Supersonic Revolution - Golden Age Of Music (coloured) (8712725745082) виниловая пластинка
Вы думаете, что знаете Арьена Лукассенаx Эрудит голландского прог-рокаx Человек, стоящий за суперуспешными прог-роковыми концептуалистами Ayreonx Не говоря уже о его прог-металлических ответвлениях Star One и Guilt Machinex Огромные всеобъемлющие концептуальные альбомы о пространстве и времени, до отказа набитые специальными гостями. Записи, на создание которых уходит столько же времени, сколько и на записьx Этот Арьен Лукассенx Что ж, подумайте еще раз. Golden Age Of Music, последний альбом, в котором задействованы немалые таланты Лукассена, может быть, и отличается великолепной музыкальностью и убойными мелодиями, но в нем нет сюжета, действие которого происходит далеко в будущем, в далеких космических глубинах. В 11 треках альбома также нет бесконечного списка приглашенных артистов. В итоге получилось 11 треков энергичного, с прогрессивным уклоном тяжелого рока, который качает с таким же ритмом, как Deep Purple в начале-середине 1970-х годов. Издание на прозрачном голубом виниле.. Арьен Энтони Лукассен (родился 3 апреля 1960 г.) - знаменитый голландский певец, автор песен, музыкант-мультиинструменталист и продюсер звукозаписи, наиболее известный благодаря своему многолетнему прогрессив-метал/рок-оперному проекту Ayreon. Лукассен начал свою карьеру в 1980 г. в качестве гитариста и бэк-вокалиста голландской группы Bodine под псевдонимом Iron Anthony, а в 1984 г. присоединился к Vengeance. Через восемь лет он покинул группу, желая двигаться в более прогрессивном направлении. Лукассен играет на самых разных инструментах: его основными инструментами являются гитара и клавишные, однако он также играет на бас-гитаре, банджо и многих других. В целом за свою карьеру, включая все свои группы и проекты (в качестве основного инструменталиста/творческой силы или участника), Лукассен выпустил двадцать шесть студийных альбомов, четыре концертных альбома, два EP и семнадцать синглов. Он также принимал участие во многих второстепенных проектах вместе с различными исполнителями, включая Shadow Gallery, After Forever, Within Temptation и Avantasia, и появился более чем в 50 альбомах. С момента создания Ayreon Лукассен постепенно завоевывал репутацию в среде рок- и метал-рецензентов, многие критики называли его гением и высоко оценивали его композиторские способности и оригинальность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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