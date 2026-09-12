King Gizzard & The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка
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Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка
King Gizzard &amp; the Lizard Wizard выпускают свой 25-й альбом!. Лимитированное издание на двойном цветном виниле.. Все треки представлены в двух форматах: стандартном и расширенном изданиях, причем последнее имеет более длительное время воспроизведения. Стю Маккензи объясняет: «Первая версия действительно сжатая, мы убрали весь жир. Во второй версии первая песня Theia длится 20 минут. Эта версия — семь песен, которые вы уже слышали в первой версии, но с множеством других вещей, которые мы записываем во время создания. Это для фанатов. Возможно, мы проверяем пределы концентрации внимания людей, когда дело доходит до прослушивания музыки – но я очень заинтересован в разрушении этих концепций.». Записано Стю в репетиционной студии King Gizz возле Merri Creek в январе 2023 г. Наложения записаны в гримёрных, отелях, аэропортах и автобусах во Франции, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании, Польше, Чехии, Австрии, Италии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Англии, Австралии и США в период с марта по июль 2023 г. Сведено Стю в студии market Studios в Северном Мельбурне при помощи инженера звукозаписи Гуса Хувенаарса. Две сессии: одна в мае, другая в июле 2023 г. Мастеринг Джозефа Карры в июле 2023 г.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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