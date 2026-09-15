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Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка

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Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 1
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 2
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 3
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 4
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 5
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 6
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 7
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 8
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 9
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 10
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Lullabies To Paralyze
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 1
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 2
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 3
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 4
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 5
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 6
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 7
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 8
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 9
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 10
  • Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508108273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Lullabies To Paralyze
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
This Lullaby, Medication, Everybody Knows That You Are Insane, Tangled Up In Plaid, Burn The Witch, In My Head, Little Sister, I Never Came, Someones In The Wolf, The Blood Is Love, Skin On Skin, Broken Box, You Got A Killer Scene There, Man., Long Slow Goodbye, Like A Drug
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка

Переиздание альбомов 2000-2007 гг. американской хард-рок группы.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508108273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Lullabies To Paralyze
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
This Lullaby, Medication, Everybody Knows That You Are Insane, Tangled Up In Plaid, Burn The Witch, In My Head, Little Sister, I Never Came, Someones In The Wolf, The Blood Is Love, Skin On Skin, Broken Box, You Got A Killer Scene There, Man., Long Slow Goodbye, Like A Drug
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбомов 2000-2007 гг. американской хард-рок группы.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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