And You Will Know Us By The Trail Of Dead - XI: Bleed Here Now (0194399735411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара And You Will Know Us By The Trail Of Dead - XI: Bleed Here Now (0194399735411) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Our Epic Attempts, Long Distance Hell, Field Songs, Penny Candle, No Confidence, Sting Theme, Kill Everyone, Growing Divide, Pigments, Golden Sail, A Life Less Melancholy, The Hand, Contra Mundum, Darkness Into Light, Water Tower, Sounds of Horror, Protest Streets, The Widening Gyre, Millennium Actress, Salt In Your Eyes, English Magic, the Valley, CD Our Epic Attempts, Long Distance Hell, Field Songs, Penny Candle, No Confidence, Sting Theme, Kill Everyone, Growing Divide, Pigments, Golden Sail, A Life Less Melancholy, The Hand, Contra Mundum, Darkness Into Light, Water Tower, Sounds of Horror, Protest Streets, The Widening Gyre, Millennium Actress, Salt In Your Eyes, English Magic, the Valley
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре And You Will Know Us By The Trail Of Dead - XI: Bleed Here Now (0194399735411) виниловая пластинка