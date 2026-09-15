Savatage - Dead Winter Dead (coloured) (4029759153825) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Dead Winter Dead
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 692320
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759153825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Dead Winter Dead
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overture, Sarajevo, This is the Time (1990), I Am, Starlight, Doesnt Matter Anyway, This Isnt What We Meant, Mozart and Madness, Memory (Dead Winter Dead Intro), Dead Winter Dead, One Child, Christmas Eve (Sarajevo 12/14), Not What You See, The Storm - This is the Time (Live in Neu Isenburg 1997)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Savatage - Dead Winter Dead (coloured) (4029759153825) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Overture, Sarajevo, This is the Time (1990), I Am, Starlight, Doesnt Matter Anyway, This Isnt What We Meant, Mozart and Madness, Memory (Dead Winter Dead Intro), Dead Winter Dead, One Child, Christmas Eve (Sarajevo 12/14), Not What You See, The Storm - This is the Time (Live in Neu Isenburg 1997)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759153825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Dead Winter Dead
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overture, Sarajevo, This is the Time (1990), I Am, Starlight, Doesnt Matter Anyway, This Isnt What We Meant, Mozart and Madness, Memory (Dead Winter Dead Intro), Dead Winter Dead, One Child, Christmas Eve (Sarajevo 12/14), Not What You See, The Storm - This is the Time (Live in Neu Isenburg 1997)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Overture, Sarajevo, This is the Time (1990), I Am, Starlight, Doesnt Matter Anyway, This Isnt What We Meant, Mozart and Madness, Memory (Dead Winter Dead Intro), Dead Winter Dead, One Child, Christmas Eve (Sarajevo 12/14), Not What You See, The Storm - This is the Time (Live in Neu Isenburg 1997)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Savatage - Dead Winter Dead (coloured) (4029759153825) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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