Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка
Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva - переиздание концертного альбома группы Savatage, выпущенного в 1995 году. Он был записан в период с 1987 по 1990 года, а многие композиции позже были добавлены в переиздания других релизов коллектива в 2002 году. Альбом посвящен памяти гитариста Крисса Олива, брата вокалиста Джона Олива, который погиб в автокатастрофе в 1993 году. В него вошли лучшие сольные партии Крисса Олива, а также его любимая песня When The Crowds Are Gone. Лимитированное издание представлено на двойном 180-ти граммовом оранжево-черном виниле и включает бонусные треки на стороне D, а также 12-страничный буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Astro Skate в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома Sirens (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.
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