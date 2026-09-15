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Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка

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Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 2
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 3
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 4
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 5
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 6
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 7
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 8
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 9
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 10
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 11
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 12
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 13
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 14
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 15
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 16
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 17
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 18
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 19
Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 2
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 3
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 4
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 5
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 6
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 7
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 8
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 9
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 10
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 11
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 12
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 13
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 14
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 15
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 16
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 17
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 18
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 19
  • Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
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В наличии
Код товара: 692318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка

Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva - переиздание концертного альбома группы Savatage, выпущенного в 1995 году. Он был записан в период с 1987 по 1990 года, а многие композиции позже были добавлены в переиздания других релизов коллектива в 2002 году. Альбом посвящен памяти гитариста Крисса Олива, брата вокалиста Джона Олива, который погиб в автокатастрофе в 1993 году. В него вошли лучшие сольные партии Крисса Олива, а также его любимая песня When The Crowds Are Gone. Лимитированное издание представлено на двойном 180-ти граммовом оранжево-черном виниле и включает бонусные треки на стороне D, а также 12-страничный буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Astro Skate в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома Sirens (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.

Отзывы о товаре Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva - переиздание концертного альбома группы Savatage, выпущенного в 1995 году. Он был записан в период с 1987 по 1990 года, а многие композиции позже были добавлены в переиздания других релизов коллектива в 2002 году. Альбом посвящен памяти гитариста Крисса Олива, брата вокалиста Джона Олива, который погиб в автокатастрофе в 1993 году. В него вошли лучшие сольные партии Крисса Олива, а также его любимая песня When The Crowds Are Gone. Лимитированное издание представлено на двойном 180-ти граммовом оранжево-черном виниле и включает бонусные треки на стороне D, а также 12-страничный буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Astro Skate в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома Sirens (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - Ghost In The Ruins - A Tribute To Criss Oliva (coloured) (4029759188629) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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