AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка
Flick Of The Switch — девятый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 1983 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.. С этим самопродюсированным альбомом группа вернулась к неотшлифованному звучанию своих ранних пластинок. Даже спустя 40 лет после его выпуска такие треки, как «Bedlam In Belgium» и «NervousShakedown», по-прежнему остаются фаворитами фанатов. Альбом достиг 4-го места в Великобритании и 15-го места в США и был сертифицирован RIAA как платиновый.
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Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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