Top.Mail.Ru
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 18
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 19
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 20
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 21
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 22
AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 12
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 13
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 14
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 15
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 16
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 17
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 18
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 19
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 20
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 21
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 22
  • AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692292
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588734014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rising Power, This House Is On Fire, Flick Of The Switch, Nervous Shakedown, Landslide, Guns For Hire, Deep In The Hole, Bedlam In Belgium, Badlands, Brain Shake
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка

Flick Of The Switch — девятый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 1983 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.. С этим самопродюсированным альбомом группа вернулась к неотшлифованному звучанию своих ранних пластинок. Даже спустя 40 лет после его выпуска такие треки, как «Bedlam In Belgium» и «NervousShakedown», по-прежнему остаются фаворитами фанатов. Альбом достиг 4-го места в Великобритании и 15-го места в США и был сертифицирован RIAA как платиновый.



Теги товара: AC/DC, Limited Edition

Отзывы о товаре AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588734014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rising Power, This House Is On Fire, Flick Of The Switch, Nervous Shakedown, Landslide, Guns For Hire, Deep In The Hole, Bedlam In Belgium, Badlands, Brain Shake
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Flick Of The Switch — девятый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 1983 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.. С этим самопродюсированным альбомом группа вернулась к неотшлифованному звучанию своих ранних пластинок. Даже спустя 40 лет после его выпуска такие треки, как «Bedlam In Belgium» и «NervousShakedown», по-прежнему остаются фаворитами фанатов. Альбом достиг 4-го места в Великобритании и 15-го места в США и был сертифицирован RIAA как платиновый.


Теги товара: AC/DC, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Flick Of The Switch (coloured) (0196588734014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...