OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cafferty
Альбом (сингл)
Eddie And The Cruisers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 692276
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Характеристики
Бренд
Audio Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Audio Fidelity
Barcode
[0780014221713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cafferty
Альбом (сингл)
Eddie And The Cruisers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
On The Dark Side, Tender Years, Runaround Sue, Down On My Knees, Hang Up My Rock And Roll Shoes, Wild Summer Nights, Boardwalk Angel, Betty Lous Got A Pair Of Shoes, Those Oldies But Goodies (Remind Me Of You), Season In Hell (Fire Suite)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка
Виниловая пластинка OST / Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (1LP) — это великолепный саундтрек, который переносит слушателя в атмосферу легендарного фильма о рок-н-ролле и юношеских мечтах. Мелодии, наполненные энергией и ностальгией, идеально передают дух времени и увлекают в захватывающий мир персонажей. Этот альбом не только порадует поклонников фильма, но и станет отличным дополнением к коллекции любителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться звуками, которые навсегда останутся в памяти.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Audio Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Audio Fidelity
Barcode
[0780014221713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cafferty
Альбом (сингл)
Eddie And The Cruisers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
On The Dark Side, Tender Years, Runaround Sue, Down On My Knees, Hang Up My Rock And Roll Shoes, Wild Summer Nights, Boardwalk Angel, Betty Lous Got A Pair Of Shoes, Those Oldies But Goodies (Remind Me Of You), Season In Hell (Fire Suite)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка OST / Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (1LP) — это великолепный саундтрек, который переносит слушателя в атмосферу легендарного фильма о рок-н-ролле и юношеских мечтах. Мелодии, наполненные энергией и ностальгией, идеально передают дух времени и увлекают в захватывающий мир персонажей. Этот альбом не только порадует поклонников фильма, но и станет отличным дополнением к коллекции любителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться звуками, которые навсегда останутся в памяти.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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