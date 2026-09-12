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Фильтр для вытяжки Korting KIT 0278, для KHC 61950, KHC 68073, KHC 69131, KHC 91950, KHI 6997, KHI 9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр для вытяжки Korting KIT 0278, для KHC 61950, KHC 68073, KHC 69131, KHC 91950, KHI 6997, KHI 9

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Фильтр для вытяжки Korting KIT 0278, для KHC 61950, KHC 68073, KHC 69131, KHC 91950, KHI 6997, KHI 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угольный фильтр
Конструкция
аксессуар для вытяжки
Материал
пластик, уголь
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691780
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Угольный фильтр
Конструкция
аксессуар для вытяжки
Материал
пластик, уголь
Цвет
черный
Особенности
2 шт в комплекте
Габаритные размеры
15.9x15.9x2.3 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
370

Описание товара Фильтр для вытяжки Korting KIT 0278, для KHC 61950, KHC 68073, KHC 69131, KHC 91950, KHI 6997, KHI 9

Фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные фильтры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно засоряются и подлежат замене. Некоторые модели кухонных вытяжек Korting оснащены индикатором загрязнения фильтров, который оповестит вас о необходимости их замены.

Отзывы о товаре Фильтр для вытяжки Korting KIT 0278, для KHC 61950, KHC 68073, KHC 69131, KHC 91950, KHI 6997, KHI 9




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Угольный фильтр
Конструкция
аксессуар для вытяжки
Материал
пластик, уголь
Цвет
черный
Особенности
2 шт в комплекте
Габаритные размеры
15.9x15.9x2.3 см
Страна производитель
Турция
Описание
Фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные фильтры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно засоряются и подлежат замене. Некоторые модели кухонных вытяжек Korting оснащены индикатором загрязнения фильтров, который оповестит вас о необходимости их замены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр для вытяжки Korting KIT 0278, для KHC 61950, KHC 68073, KHC 69131, KHC 91950, KHI 6997, KHI 9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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