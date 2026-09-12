Top.Mail.Ru
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 1
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 2
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 3
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 4
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 5
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
  • Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 1
  • Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 2
  • Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 3
  • Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 4
  • Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 5
  • Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691639
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
oclean
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические)

Комплект из двух ортодонтических насадок, совместимых с ирригатором Oclean A10, Насадки с очищающей щетиной, подходят для глубокой чистки и адаптированы к ортодонтическим аппаратам и зубным брекетам.

Отзывы о товаре Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
oclean
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из двух ортодонтических насадок, совместимых с ирригатором Oclean A10, Насадки с очищающей щетиной, подходят для глубокой чистки и адаптированы к ортодонтическим аппаратам и зубным брекетам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...