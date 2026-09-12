Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сменное лезвие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691614
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Сменное лезвие
Комплектация
бритвенная насадка, упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Пол
мужской
Совместимость
совместимость с Xiaomi Electric Shaver S301
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х1
Вес, г.
357
Описание товара Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head
Сменный бритвенный нож Xiaomi Electric Shaver S301 станет отличным решением, если возникла необходимость в замене режущего элемента. Особенность конструкции бритвы заключается в том, что процесс замены бритвенных ножей занимает всего несколько секунд, поэтому это легко сделать в домашних условиях.
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Бренд
Xiaomi
Тип товара
Сменное лезвие
Комплектация
бритвенная насадка, упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Пол
мужской
Совместимость
совместимость с Xiaomi Electric Shaver S301
Страна производитель
Китай
Сменный бритвенный нож Xiaomi Electric Shaver S301 станет отличным решением, если возникла необходимость в замене режущего элемента. Особенность конструкции бритвы заключается в том, что процесс замены бритвенных ножей занимает всего несколько секунд, поэтому это легко сделать в домашних условиях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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