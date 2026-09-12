Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01
Вертикальные пылесосы Dyson представляют собой эволюцию в мире уборки, сочетающую в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти устройства оснащены цельной трубой всасывания и питаются от мощного аккумулятора типа Li-Ion, емкостью 3600 мА·ч, обеспечивая до 60 минут беспрерывной работы после полной зарядки за 4,5 часа. С мощностью потребления 660 Вт пылесосы Dyson демонстрируют исключительную эффективность на всех типах поверхностей. Контейнерный тип пылесборника обеспечивает легкость ухода и быструю очистку без необходимости в сменных мешках. За счет легкой конструкции, весом всего 4 кг, пылесосы удобны в использовании и маневрировании. Эти модели оснащены регулятором мощности, удобно расположенным на ручке, что позволяет адаптировать силу всасывания под разные задачи уборки. Пылесосы Dyson поддерживают как сухую, так и влажную уборку, становясь универсальным решением для поддержания чистоты в доме. Дизайн в ярких цветовых решениях — желтый и никель — придает устройству элегантный и современный вид. Уровень шума в 85 дБ обеспечивает сравнительно тихую работу, не отвлекая на бытовые дела. Для удобства хранения предусмотрена специальная станция с зарядкой, позволяющая не только компактно разместить пылесос, но и поддерживать его в готовности к использованию. Производимые в Китае под брендом Dyson, эти пылесосы сочетают высокие стандарты качества и инновационные технологии, предоставляя пользователям надежное и эффективное средство для поддержания чистоты в доме.
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