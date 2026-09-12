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Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт.

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Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 1
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 2
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 3
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 4
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 5
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 6
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 7
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 8
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 1
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 2
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 3
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 4
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 5
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 6
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 7
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 8
  • Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691581
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт.

Набор сменных насадок Philips Sonicare BH1022/03 подходит для зубных щеток Philips One. Аксессуары из пластика устойчивы к износу, просты в замене и установке. Насадки подходят для ежедневной чистки зубов.

Отзывы о товаре Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сменных насадок Philips Sonicare BH1022/03 подходит для зубных щеток Philips One. Аксессуары из пластика устойчивы к износу, просты в замене и установке. Насадки подходят для ежедневной чистки зубов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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