Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт.
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691581
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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Насадка для зубной щетки Philips Sonicare One BH1022/03, 2 шт.
Набор сменных насадок Philips Sonicare BH1022/03 подходит для зубных щеток Philips One. Аксессуары из пластика устойчивы к износу, просты в замене и установке. Насадки подходят для ежедневной чистки зубов.
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Бренд
PHILIPS
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Набор сменных насадок Philips Sonicare BH1022/03 подходит для зубных щеток Philips One. Аксессуары из пластика устойчивы к износу, просты в замене и установке. Насадки подходят для ежедневной чистки зубов.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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